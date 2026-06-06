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Güncel

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali paylaşımı
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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.

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