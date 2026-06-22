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  • Emine Erdoğan'dan ''Sıfır Atık'' sergisine ilişkin paylaşım: Toprağa düşen her emek kıymetli
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Emine Erdoğan'dan ''Sıfır Atık'' sergisine ilişkin paylaşım: Toprağa düşen her emek kıymetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor.' ifadesini kullandı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Sıfır Atık'' sergisine ilişkin paylaşım: Toprağa düşen her emek kıymetli
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Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum."

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