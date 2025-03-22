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Emine Erdoğan'dan su verimliliği vurgusu: Tüm vicdanlara ulaşmasını sağlamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadaki paylaşımıyla 'su verimliliği'ne dikkati çekti. 'Tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız' diyen Erdoğan, 'Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için bugün, fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan su verimliliği vurgusu: Tüm vicdanlara ulaşmasını sağlamalıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"nin başlatıldığını duyurdu.

Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşım yaptı:

İki sene önce, milli bir sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle yola koyulduk.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliğini" başlattık.

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle düzenlenen "Su Verimliliği Zirvesi"nde, bu doğrultuda belirlenen hedefleri ve stratejileri pekiştirmek için bir araya geldik.

Zira su stresi altında olan bir ülke olarak, gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz.

Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için bugün, fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz.

İşe, "su verimliliği" kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız.

Bu yaklaşımı, kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymalıyız.

Zira su, emanetimiz, mirasımız, milli meselemizdir.

Yediden yetmişe herkesi, Su Verimliliği Seferberliğinde yerini almaya davet ediyor, bugün imzalanan işbirliği protokolünün ve zirvenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programına, destekleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

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