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Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Yönetmeliği' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Su Verimliliği Yönetmeliği'nin, kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını araladığını açıkladı.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Yönetmeliği' paylaşımı
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Emine Erdoğan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği', kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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