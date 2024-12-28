Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Yönetmeliği' paylaşımı

Emine Erdoğan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği', kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen #SuVerimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor.



Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Verimliliği Yönetmeliği", kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını... https://t.co/ni2odTve0z — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 28, 2024