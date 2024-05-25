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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ziyaret ettiği Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

  • Emine Erdoğan
  • Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri
  • Şule Yüksel Şenler

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