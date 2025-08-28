İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı: Mutluluk duyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, mutluluklarını dile getirdi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 20:06
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı: Mutluluk duyduk
"İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda #TeknofestMaviVatan coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduk. " diyen Emine Erdoğan paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Programın ardından yeniden maviliklerle buluşan Savarona Yatı'nı ziyaret ettik.

Tarihimize ve Mavi Vatan'a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum."

