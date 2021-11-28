Emine Erdoğan'dan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne ziyaret

DHA 28 Kasım 2021 Pazar 15:24 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 15:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. Merkezde yürütülen çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su artıma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, Covid-19 testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını yaptı.

Burada konuşan Emine Erdoğan, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından Covid-19'da kullanılan ve PCR testlerine alternatif olarak geliştirilen yerli testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu belirterek, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Covid-19 testlerinin, daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" dedi.

'TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu' çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstisütü'nün Biyogüvenlik Seviye-3 laboratuvarını da ziyaret eden Erdoğan, araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu söyledi. Erdoğan, daha sonra enstitü çalışanı bilim insanlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.