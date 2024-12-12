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Emine Erdoğan'dan Türk-Macar Kültür Yılı programına ilişkin paylaşım: Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

12 Aralık 2024 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Türk-Macar Kültür Yılı programına ilişkin paylaşım: Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir
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Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı kapsamında ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın kapanış programına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

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