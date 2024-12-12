Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı kapsamında ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın kapanış programına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.