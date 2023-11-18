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Emine Erdoğan'dan Türkçe ve İngilizce paylaşım: Ortak çağrımız, milyarlarca insanın çağrısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, 'İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.' paylaşımında bulundu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Türkçe ve İngilizce paylaşım: Ortak çağrımız, milyarlarca insanın çağrısıdır
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Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Lider Eşleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın videosunu gönderisine ekleyen Emine Erdoğan, ayrıca konum işaretiyle "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" etiketine yer verdi.

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