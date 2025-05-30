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Emine Erdoğan'dan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi vurgusu: Çok kıymetli bir adım

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yerelin değerini evrensele dönüştüren bu girişim, ülkemiz için hem bir ilk hem de çok kıymetli bir adım' dedi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi vurgusu: Çok kıymetli bir adım
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gastronomi Liseleri Projesi ile bir hayalin daha gerçeğe dönüşmesinin heyecanı içinde olduklarını belirterek, 2021 yılında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabıyla başlayan yolculuklarının, Türk Mutfağı Haftası ile ivme kazandığını, bugün de gastronomi liseleriyle güçlü bir geleceğe yelken açtıklarını belirtti.

"EMEĞİ OLAN HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yerelin değerini evrensele dönüştüren bu girişimin, ülke için hem bir ilk hem de çok kıymetli bir adım olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tam anlamıyla işin mutfağında yetişecek olan gençlerimiz, her tarifin ardındaki coğrafyayı, coğrafi ürünleri, tarımsal üretim kapasitesini, tarihi ve hikayeyi de öğrenecek. Yedi bölgemizde hayata geçecek olan tematik gastronomi liselerimizde öğrenciler, bölgelerinin tüm gastronomi unsurlarına hakim olacak. Ne mutlu ki her biri, geleceğin hünerli elleri olarak, mutfağımızı küresel ölçekte temsil edecekler. Yarınların genç şeflerinin, mutfak kültürümüzü, inanç ile yoğrulmuş yaşam tarzına da sahip çıkarak koruyacaklarına inancım tam. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her ayrıntısında sevgi, emek ve sorumluluk taşıyan bu güzel projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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