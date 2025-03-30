Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünyaya vicdan penceresinden bakan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz insanlığın aynı gök kubbenin altında büyük bir aile olduğuna yürekten inanıyoruz. Birbirimize olduğu kadar, ortak evimiz dünyaya karşı da sorumluluklarımız var. Sürdürülebilir geleceğe, tüm ülkelerin eşit ve etkin katılım gösterdiği, 'kimseyi geride bırakmayan', müzakere süreçleriyle ulaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, "Dünya, beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür!" çağrısını bir kez daha yinelediğini belirterek, "Her ülkenin üzerine düşeni yapmasını temenni ediyorum. Nasıl ki dünya ortak evimiz ise bu evi, içine düştüğü yangından kurtarmak da ortak mücadelemiz olmalıdır. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutluyor, kaynaklarımızın hiç tükenmediği, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, sıfır atık çalışmalarıyla ilgili görüntülere yer verildi.