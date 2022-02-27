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Emine Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı: Barışın tesisi için harekete geçilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun mağdur ve mazlum halkların yanında olduklarını belirterek, uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye çağırdı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 00:32 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:32
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Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ettiğini, başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşların insanlık tarihinin kara lekeleri olduğunu ifade etti.

Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanların da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşıması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."

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