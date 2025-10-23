İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9881
  • EURO
    48,8069
  • ALTIN
    5561.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Umman'daki Ulusal Müze'ye anlamlı ziyaret
Güncel

Emine Erdoğan'dan Umman'daki Ulusal Müze'ye anlamlı ziyaret

Emine Erdoğan, Umman temasları kapsamında ülkenin önemli kültürel mekanlarından biri olan Ulusal Müze'yi ziyaret etti.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Umman'daki Ulusal Müze'ye anlamlı ziyaret
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan'ı buraya gelişinde Müze Müdürü Zainab Al Wuhaibi karşıladı.

Ülkenin en önemli kültürel mekanlarından olan ve 7 binden fazla eserin sergilendiği müzeyi gezen Emine Erdoğan, Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze kadar uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi.

Emine Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, NSosyal'den ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum."
  • Erdoğan Umman
  • Kültürel Mekan
  • Ulusal Müze

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.