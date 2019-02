Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı'nın ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.

Ürdün Kralı II.Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik.Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



We had a lovely Istanbul evening with Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah.

I thank Their Majesties for their kind visit. pic.twitter.com/RHRqfTo67y