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Emine Erdoğan'dan videolu paylaşım: Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliklerine katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını içeren bir video paylaştı. Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmada 'Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' dediği duyuluyor.

AA30 Mart 2025 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan videolu paylaşım: Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

"Sıfır Atık" ile 227,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

"Değer ve verimlilik üretir"

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