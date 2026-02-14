İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Emine Erdoğan'dan World Citizen Awards mesajı: Mazlumlara ses olmaya devam edelim

'TRT World Citizen Awards' programına ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, 'TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde hikayelerine tanıklık ettiğimiz kıymetli isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim.' dedi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 10:29
Emine Erdoğan'dan World Citizen Awards mesajı: Mazlumlara ses olmaya devam edelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde hikayelerine tanıklık ettiğimiz kıymetli isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim. Unutmayalım ki her insan kendi hikayesinin kahramanıdır ve kahramanlar arkalarında güzel izler bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ödül töreninden görüntülere de yer verildi.

