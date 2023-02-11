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Emine Erdoğan'dan ''Yaraları tek yürek olarak saracağız'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin yaralarının tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak, 'Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.' ifadesini kullandı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Yaraları tek yürek olarak saracağız'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Depremzede vatandaşların acılarına ortak olduklarını aktaran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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