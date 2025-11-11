İSTANBUL 19°C / 12°C
Emine Erdoğan'dan ''Yeşil vatan'' paylaşımı: Her fidan çocuklarımızın yarınlarına armağan olsun

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun.' ifadelerini kullandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 11:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın fidan dikim törenlerinden görsellerinin yer aldığı videoya da yer verildi.

