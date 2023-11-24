Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi tarih yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'yle bugüne kadar 45.5 milyon ton atık geri kazandırıldı.

Projede erişilen son rakamları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, toplanan atıklardan 96 milyar liralık gelir sağlandı. 108 milyon varil petrol tasarruf edildi" dedi.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Özhaseki, 2017'de hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan 'Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin son istatistikleri de duyurdu.

172 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini duyuran Bakan Özhaseki, "Bu konuda bugüne kadar 20 milyon insana eğitim verdik. Bu proje artık Türkiye'nin değil, dünyanın bir markası haline geldi. 30 Mart tarihi, 'Sıfır Atık Günü' ilan edildi. G20 sonuç bildirgesinde sonuç metnine girdi. Son BM Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ve BM Genel Sekreteri tarafından 'Sıfır Atık Küresel İyi Niyet Beyanı' imzalandı. Dünya, sıfır atığa güçlü bir şekilde davet edildi" ifadelerini kullandı.