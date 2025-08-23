Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

BAKAN IŞIKHAN: TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ

Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini belirten Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: FİLİSTİN TÜM İNSANLIĞIN ORTAK SINAVIDIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize dikkati çeken mektupla tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."

BAKAN BOLAT: HUZURUN TESİS EDİLMESİ İÇİN TÜM DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, mektubunda Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirten Bolat, "Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

