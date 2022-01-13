Emine Erdoğan'ın ‘Sıfır Atık Projesi'nden ilham alındı... İGA'dan, Artwist “Artıktan Sanata” projesi ile çocuklar yararına müzayede

DHA 13 Ocak 2022 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke çapında başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nden ilham alınarak Artwist "Artıktan Sanata" projesini hayata geçiren İGA, sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan "Kartal-Boğa-Balık" eserler, Artam Antik A.Ş.nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede online olarak satışa sunuldu. Prof. Atalay, heykellerinde atık ya da geri dönüşüm temasından çok atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılması, atık ile ekolojik sorunların ilişkisine yönelik bir bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle üretilen eserlere hâkim olan doku, üç boyutlu görünüm sağlıyor.

16 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya kadar teklif verme sürecinin devam edeceği müzayedeye çıkan eserlere en yüksek teklifi veren kişiye, belirlenen vakıf ya da derneklere bağış yaparak eserleri alma hakkı tanınıyor. Eserlerin satışından elde edilen gelir ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.

ONLINE MÜZAYEDEYE İLGİ YOĞUN

Olgaç Artam'ın müzayede platformunda "Modern ve Çağdaş Türk Resim" sanatına ilgi gösteren 15 bin kişilik müşteri portföyü bulunuyor. Online müzayedede, teklif vermek ve eserleri satın almak için son günlere girilmesiyle beraber, yoğun ilgi gören eserler alıcısını arıyor.

ESERLERİN SON DOKUNUŞUNU EMİNE ERDOĞAN VE KADRİ SAMSUNLU GERÇEKLEŞTİRDİ

2021 Artwist "Artıktan Sanata" projesi kapsamında, Atalay'ın yapmış olduğu Kartal eserinin son dokunuşu Emine Erdoğan tarafından yapılırken, Boğa eserinin son dokunuşu ise İGA CEO'su Sayın Kadri Samsunlu tarafından gerçekleştirildi.

2019 yılındaki lansman sırasında gerçekleşen müzayede sırasında Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı "Anadolu" isimli eser, İGA CEO'su Samsunlu tarafından 500 bin TL fiyat teklifi sunularak satın alınmış, müzayede sırasında satışa sunulan tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezleri'ne (ÇODEM) bağışlanmıştı.

MÜZAYEDEYE ÇIKAN ESERLER

Müzayedeye çıkan eserlerin detayları ise şöyle:

Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Kartal, hava katmanını temsil ediyor. Kartal eserinin son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi ve eser Erdoğan'ın son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanacak.

Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Boğa, kara katmanını temsil ediyor. Boğa eserinin son dokunuşu İGA CEO'su Sayın Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi ve eser Kadri Samsunlu'nun son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na (TESYEV) bağışlanacak.

Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Balık ise deniz katmanını temsil ediyor. Bu eserin tüm geliri Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.