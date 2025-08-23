Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

BAKAN IŞIKHAN: TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ

Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini belirten Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: FİLİSTİN TÜM İNSANLIĞIN ORTAK SINAVIDIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize dikkati çeken mektupla tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."

BAKAN BOLAT: HUZURUN TESİS EDİLMESİ İÇİN TÜM DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, mektubunda Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirten Bolat, "Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN TUNÇ: EMİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBU TÜM MAZLUM ÇOCUKLAR İÇİNDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Bu mektup, merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir." ifadelerini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın yazdığı mektubun, sadece satırlardan ibaret değil, insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup, merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir. Hanımefendi'nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu güçlü çıkışı, sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir. İnsanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz."

BAKAN KURUM: GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK VAKTİ ÇOKTAN GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektup, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne karşı vicdanın ve adaletin güçlü bir sesidir." ifadesini kullandı.

Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Melania Trump'a yazdığı mektup, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne karşı vicdanın ve adaletin güçlü bir sesidir. İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin sesi olmaya, bu vahşetin bir an önce durması için Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze'ye özgürlük vakti çoktan geldi."

BAKAN URALOĞLU: ZULÜM KARŞISINDA YÜKSELEN GÜÇLÜ BİR İNSANİ ÇAĞRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirtti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a gönderdiği mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'deki çocukların elinden alınan neşeyi, annelerin yüreğine düşen acıyı ve insanlığın ortak sorumluluğunu tüm dünyaya hatırlatan bir belgedir. Bu mektup, sessiz kalanların aksine mazlumun yanında durmayı seçen bir vicdanın ifadesidir. Yalnızca Filistin için değil nerede haksızlık varsa oradaki çocukların geleceği için de verilen evrensel bir mesajdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin bu sesi duymasını ve kalplerine taşımalarını temenni ediyorum."

İletişim Başkanı Duran: Emine Erdoğan çağrısı tarihi bir mesaj

Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Gazze mektubuna destek

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Ukrayna hassasiyetini örnek gösterdi