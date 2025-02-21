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Eminiyetten kritik operasyon! Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Fransa'da terör örgütü PKK'nın eylemlerine katıldığı belirlenen Suat P., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Eminiyetten kritik operasyon! Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kontrolünde faaliyet gösteren sözde Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-K) içerisinde 2015 yılı Mart ayından itibaren Rennes'te görev alan 'Karayazı' kod adlı Suat P.'nın Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, P.'yı yakalamak için harekete geçti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suat P.'nın 18 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geleceği tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suat P.'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÖZDE RENNES AMARA KÜRT DEMOKRATİK TOPLUM MERKEZİ'NİN EŞBAŞKANI SEÇİLDİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan yürütülen soruşturmada, Suat P.'nin 2015 yılı Mart ayından itibaren Rennes'te görev yaptığı, PKK/KCK'nın kontrolünde faaliyet gösteren sözde Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin (DKTM) 2018 yılı Mart ayında düzenlenen kongresinde eşbaşkanlığa seçildiği belirlendi. Suat P.'nin 2019 yılında görevden ayrıldığı, Fransa'da gerçekleştirilen örgütsel eylem ve etkinliklere aktif olarak katıldığı da ortaya çıktı.

  • PKK/KCK
  • Fransa CDK-F
  • Suat P. yakalanması

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