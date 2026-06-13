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  • Eminönü'nde korku dolu anlar! 3 çocuk denizde mahsur kaldı
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Eminönü'nde korku dolu anlar! 3 çocuk denizde mahsur kaldı

Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ile onları kurtarmak isteyen arkadaşları denizde mahsur kaldı. Çocukların yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişirken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Eminönü'nde korku dolu anlar! 3 çocuk denizde mahsur kaldı
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Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaştan 2'si, deniz kenarında vakit geçirdikleri sırada kıyafetleriyle beraber denize girdi. Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı.

Çocuklara yardım etmek için diğer arkadaşları da denize atladı ancak 3 çocukta denizin ortasında mahsur kaldı. Çocuklar, Sahil Güvelik ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, gemi trafiğinin aktığı saatlerde yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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