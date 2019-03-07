Eminönü'nde otomobil denize uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kurtuldu Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1 çocuk 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine polis ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.