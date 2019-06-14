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Emircan’ı sessizliğe mahkûm ettiler 

Annesinin yanında olmamasını fırsat bilip Emircan’ın işitme cihazını çaldılar.

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Samsun’da, yaşayan ve 4 çocuklu ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, işitme engelli olarak doğdu. Küçük Emircan 7 yaşına geldiğinde ise başının içerisine ve dışarısına ‘koklear implant (işitme cihazı)’ takıldı. 7 ay önce evinin önünde oyun oynayan Emircan’ın yanına gelen şahıs veya şahıslar küçük çocuğun annesinin yanında olmamasını fırsat bilerek işitme cihazını çaldı. Emircan yeniden duymamaya başladı. 

SÜREKLİ AĞLIYOR

Değeri 21 bin lira olduğu söylenen cihazın ücretini karşılayamayan annenin tek isteği oğlunun yeninden cihazına kavuşması ve duyması.

Anne Dilek Şahin (36), “Ne yapacağımı bilmiyorum. Çalan kişiden umudumu kestim zaten geri getirmez. Aradan 7 ay geçti. Çok zor durumda kaldım. Özel eğitim okuluna gidiyor ama hiçbir şey anlamıyor. Başka okullara da gönderdim yine de hiçbir şey anlamıyor ve gelişemiyor. Cihazı çalındıktan sonra daha da hırçın oldu ve etrafa saldırmalara başladı” diye konuştu. Oğlunun 7 aydır bu şekilde yaşadığını kaydeden Şahin, “Gittiğim her kapı yüzüme kapandı. 4 tane çocuğum var. Kızlarımdan bir tanesi de epilepsi hastası. Eşimden ayrı yaşıyorum. Sadece sosyal hizmetlerin verdiği destekle yaşıyorum. Benim bu cihazı alacak gücüm yok. Sadece Allah rızası için oğlumun işitme cihazına yeniden kavuşmasını ve duymasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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