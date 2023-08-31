Emlak vergisinde inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, 5 bin 231,32 lira ile 11 bin 466,86 lira, birinci sınıf inşaatlar için 2 bin 207,70 lira ile 7 bin 668,25 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 1555,23 lira ile 5 bin 195,37 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 525,34 lira ile 3 bin 538,46 lira, basit inşaatlar için 249,97 lira ile 1595,81 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.