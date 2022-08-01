Emniyet devreye girdi! Tek tıkla kiralık katil

İstanbul Emniyeti "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılan siteyi takibe aldı. Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sabah'ın haberine göre adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katalogların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.

SİTEDEN İLAN VERMİŞLER

"Sorunsuz ve Güvenilir kiralık katil hizmetini profesyonel kadromuzla dünyanın her yerinde vermeliyiz" yazılı sitede "İstediğiniz kişiyi kaçıralım. Güvenli bir yerde sorgulayalım. Bunu sizin adınıza yapıp gerekli bilgileri ve öğrenmek istediklerinizi öğrenelim. Sonrası size kalmış. İsterseniz adam kaçırmadan sonra sonsuza dek ulaşılamamasını sağlayabiliriz. Adam Kaçırma hizmetimizde öldürme ve yaralama yoktur" ifadeleri dikkat çekiyor.

SUÇLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR

Sitede ayrıma ev ve araba kundaklama kategorileri de bulunuyor.

FİYAT TARİFESİ ÇIKARTTILAR

Sitedeki fiyatlandırma bölümünde "Türkiye'de adam öldürme için taban fiyat yedi bin 500 dolar" olarak belirlenmiştir" yazıyor.