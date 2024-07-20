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Emniyet enselerinde! Sahte evrakla ruhsat düzenleyen 17 şüpheli tutuklandı

Sahte evrakla 242 aracın tescil işlemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheliden 17'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Emniyet enselerinde! Sahte evrakla ruhsat düzenleyen 17 şüpheli tutuklandı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 242 aracın sahte belgelerle tescil işleminin yapıldığı tespit edildi.

Bu eylemlerden maddi menfaat sağlayan, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu, 22'si İstanbul'da olan 29 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken çok sayıda sahte evrak, seri tadilat belgesi ve kayıt belgesi, dijital materyal ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerinin araç sahiplerine sosyal medya aracılığıyla ulaştığı, tadilat ve montaj işlemleri öncesi sahte evrak düzenledikleri araçları sisteme dahil ettikleri ve yakalanan noter katiplerince araçlar için sahte belgelerle ruhsat düzenlendiği anlaşıldı.

MUAYENE EDİLMEDİĞİ BELİRLENDİ

Söz konusu araçlar için düzenlenen tescil belgelerinin Türk Standartları Enstitüsü'nün evrak kontrol sisteminden geçmediği ve bu araçların TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında muayene edilmediği belirlendi.

Yapılan işlemler dolayısıyla devleti maddi zarara uğrattıkları tespit edilen 29 şüpheli gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 29 şüpheliden 17'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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