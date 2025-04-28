İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4478
  • EURO
    43,6878
  • ALTIN
    4070.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet Genel Müdürlüğü: Belediye başkanları Jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur
Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü: Belediye başkanları Jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur

İmamoğlu'nun yolsuzluk görüşmelerinin kayda alınmaması için jammer kullandığının tespit edilmesini ardından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Belediye başkanları Jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur' ifadelerini kullandı.

28 Nisan 2025 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü: Belediye başkanları Jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir. Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.