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Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mayıs'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak motosiklet ve kask denetimi yapıldı.

AA02 Haziran 2020 Salı 07:21 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 07:26
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EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 30-31 Mayıs'ta 2 gün süreyle motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının koruma başlığı (kask) kullanımına yönelik ülke genelinde yerleşim yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 18 bin 256 motosiklet sürücüsü denetlendi. 438 motosiklet trafikten men edilirken, 1111 sürücüye kask kullanmamak, 361 sürücüye ise zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan işlem yapıldı.

Toplam 4 bin 686 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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