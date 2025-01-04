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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ''Hakim ve savcılar 155'i arayacak'' iddiasına cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, ‘İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı: Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ''Hakim ve savcılar 155'i arayacak'' iddiasına cevap
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan 'İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı: Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak' başlıklı paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, koruma hizmetlerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirildiği, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Koruma hizmetinin, 'Çağrı Üzerine Koruma, Yakın Koruma ve Özel Koruma' olmak üzere 3 şekilde yerine getirildiği belirtilen açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında; terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır. Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır" bilgileri paylaşıldı.

Hakim ve savcılar güvenlik için 155' arayacağına ilişkin haberlerde yer alan iddiaların gerçeği kesinlikle yansıtmadığı da belirtilerek, maksatlı bir biçimde kurumların hedef alındığı da dile getirildi.

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