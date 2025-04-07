Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk Kızılay'a kan bağışı

<p>EGM'nin Sağlık Yerleşkesi önünde düzenlenen etkinliğe, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, daire başkanları ve EGM personeli katıldı.</p><p>Kan bağışının ardından program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/07/37557727.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/07/37557731.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/07/37557732.jpg'/>