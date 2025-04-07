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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk Kızılay'a kan bağışı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türk Kızılaya kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk Kızılay'a kan bağışı
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EGM'nin Sağlık Yerleşkesi önünde düzenlenen etkinliğe, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, daire başkanları ve EGM personeli katıldı.

Kan bağışının ardından program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

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