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EGM'den mali suç örgütlerine yönelik operasyon: 237 gözaltı var

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali suç örgütlerine yönelik 47 ildeki operasyonlarında 237 gözaltı var

13 Haziran 2023 Salı 10:20 - Güncelleme:
EGM'den mali suç örgütlerine yönelik operasyon: 237 gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor Devletimizin ve Milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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