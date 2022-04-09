Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzurunu korumak için mücadelenin her zaman devam ettiğini söyledi.

Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyanın ortak sorunu olan terör ve terörizmin, köklü tarihi, medeniyet birikimi ve coğrafi konumu itibarıyla sahip olduğu güçlü misyonu ile daima göz önünde olan Türkiye'nin de temel meselelerinden biri olduğunu ifade eden Aktaş, terörle mücadele stratejisinin her ülkenin kendine özgü dinamikleri ve koşullarına göre şekillendiğini söyledi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemizin terörle mücadelesi uzun yıllardır devam etmektedir. Kukla ve maşa örgütler aracılığıyla ülkemiz, hain emeller besleyenler tarafından sürekli hedef alınmıştır. Kan ve gözyaşından beslenen terör örgütleri, insanımızın canını ve malını, ülkemizin kaynaklarını, gelişimini, ekonomisini hedef alarak, güçlenme ve büyümemizi engelleme çabasına girmiştir. Lakin bu çaba beyhude bir çaba olmuş, başlarını her çıkardıklarında devletimizin demir yumruğunu tepelerinde görmüşlerdir."

- "YENİ BİR GÜVENLİK DOKTRİNİ BENİMSENMİŞTİR"

Teröre karşı özellikle son yıllarda çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve tüm terör örgütlerine ağır darbeler vurularak tehditlerin minimize edildiğinin altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

"PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılı temmuz ayında başlattığı sözde demokratik özerklik/öz yönetim ilanları sonrasında çukur-barikat kalkışmasına yönelik başlatılan operasyonlar ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçilmiş, özellikle 15 Temmuz sonrasında sınır ötesi harekatlar gerçekleştirilerek terörü kaynağında yok etmeye yönelik yeni bir güvenlik doktrini benimsenmiştir.

2016 yılında yurt içinde kırsal alanda faaliyet yürüten 120 civarında sol terör örgütü mensubu bulunmaktayken 2022 yılı itibari ile bu rakam sıfırlanmıştır. Ayrıca sol terör örgütleri kırsal alanda aldığı darbeler neticesinde açık alan faaliyetlerine ağırlık vermiş, bu faaliyetleri de yine art arda yapılan başarılı operasyonlarla deşifre edilerek minimize edilmiştir. Halen Suriye ve Irak kuzeyinde PKK yardımı ile faaliyet yürüten bir kısım kadroları mevcuttur. Onların da kökü kazınacaktır."

- 2 BİN 143 ÖRGÜT MENSUBUNUN TESLİM OLMASI SAĞLANDI

Türkiye'yi hedef alan tüm terör örgütlerine karşı insanüstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Eş zamanlı olarak şehir merkezlerinde tüm terör örgütlerinin illegal ve legal görünümlü tüm yapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile örgütlerin faaliyetleri akamete uğratılmıştır. Bu kapsamda son 6 yılda polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 171 bin 229 operasyonda 363 bin 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 90 bin 136 şüpheli tutuklanmıştır.

PKK ile mücadelede 2016-2022 yılları arasında 1056'sı ikna yoluyla olmak üzere 2 bin 143 örgüt mensubunun teslim olması sağlanmıştır. Örgütün kırsal alanına katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken, 2021 yılında 51 olmuştur.

İnsan gücümüz, teknik donanımımız ve saha tecrübemiz ile PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar tüm terör örgütlerinin kökünü kazıyarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu koruma azim ve kararlılığındayız."

- "ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHİR EDİYORUZ"

Aktaş, küresel bir sorun olan uyuşturucunun bir ayağında terör, düzensiz göç, bir ayağında da organize suç ve sınır aşan suçların yer aldığına işaret etti.

Ulusal ve küresel boyutta sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede son yıllarda hem operasyonel hem de yapısal anlamda çok ciddi başarılar elde edildiğini ifade eden Aktaş, "Gençlerimizin hayatına tuzak kuran bu illete karşı, gerek suç şebekelerini çökertme, gerek suçu önleme, gerekse bilinçlendirme noktasında çalışmalar yaparken, gencecik bedenleri solduran, aileleri perişan eden bu illetin psikolojik, ekonomik ve sosyal boyutunu da değerlendirmekte ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yeni stratejiler geliştirmekteyiz." dedi.

Uyuşturucu satıcılarını besleyen bu kirli ağa indirilen darbelerin aynı zamanda terör örgütlerinin finansman kaynaklarını da kuruttuğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Halkımızın desteği ve teşkilatımızın fedakarca çalışmaları ile bir gram bile uyuşturucunun peşine düşüyor, en seri ve etkin bir şekilde müdahale ederek zehir tacirlerine hayatı zehir ediyoruz. Başka ülkelere giden uyuşturucuyu yakalamak için de operasyonlar düzenliyor, iş birliği yapıyoruz, bu küresel tehdide karşı kendimizi dünya gençlerine karşı bir anlamda sorumlu hissediyoruz. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz yaşatmak ve vicdan üzerine kuruludur."

- ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Emniyet Teşkilatına tevdi edilen görevler içerisinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının ayrı bir önem ve hassasiyet arz ettiğini söyleyen Aktaş, günlük görevde olan yaklaşık 7 bin trafik ekibiyle sahayı etkin ve yoğun bir şekilde denetlemenin yanı sıra eğitim ve farkındalık çalışmalarına da ağırlık verildiğini kaydetti.

Ölümlü trafik kazalarında önemli bir oranda düşüş sağlandığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliğine katkı verecek mevzuat düzenlemeleri, planlı ve eş zamanlı denetimler, kaza riski yüksek noktaların güncelleştirilerek gerekli tedbirlerin alınması, trafik birimlerimizin personel ve teknik donanımla güçlendirilmesi, ayrıca 2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve onun ilk adımı olan 2021-2023 karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde ilgili kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde yakaladığımız bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağına canı gönülden inanıyorum."

- TEKNOLOJİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Ülkenin köklü kurumlarından emniyet teşkilatının, kurulduğundan bu yana dinamik yapısını güçlendirmek için teknik donanım, fiziki altyapı, araç-gereç ve teçhizat olarak modern standartlara ulaştığını, personelinin bilgi, tecrübe ve donanımını arttırdığını belirten Aktaş, güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırdıklarını, dijitalleşme alanındaki adımlarla vatandaşın bir tıkla kolluk kuvvetlerine ulaşabilmesine yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Uyuşturucuyla mücadelede UYUMA, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES, çevre ve hayvanların korunması amacıyla HAYDİ uygulamalarını vatandaşların kullanımına sunduklarını anımsatan Aktaş, özel güvenlik, silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektöründe de iş ve işlemlerin kalitesinin artırılması amacıyla birçok farklı çalışmayı yürüttüklerini bildirdi.

- "DÜNYADA TAARRUZ HELİKOPTERİNE SAHİP TEK POLİS TEŞKİLATIYIZ"

Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında yerli ve milli üretim yapan kurumlarla ortak projeler yürüttüklerini belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatımıza ilk kez kazandırılan silahlı keşif ve taktik gözetleme helikopteri ATAK, dinamik ve güçlü bir helikopterdir. Helikopterimizde, gündüz ve gece görüntüleme sistemleri 360 derece hareket kabiliyetine sahip uzun menzilde hedef tespiti ve teşhisi yapabilmektedir. Şu anda dünyada taarruz helikopterine sahip olan tek polis teşkilatıyız. Envanterimize kattığımız hava araçlarımızın, sayı ve niteliğinin artmasıyla, sadece terörle mücadelede değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılığı ile mücadele ve trafik düzeni başta olmak üzere her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerde daha etkin ve daha hızlı hareket kabiliyeti elde etmekteyiz."

Aktaş, keşif gözetleme ve kabiliyetlerin artması amacıyla yürütülen Taktik İHA (Bayraktar TB2) Sistemi Tedarik Projesi kapsamında SİHA ve İHA'ların alım işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

- "İNANIYORUZ Kİ, HAKKANİYETLİ VE ADALETLİ BİR ŞEKİLDE NETİCELENECEKTİR"

3600 ek gösterge düzenlemesi konusuna da değinen Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkarılacağı müjdesini verdi. Önümüzdeki süreçte Meclis gündemine geleceği ile alakalı da Sayın Bakanımızın bir açıklaması oldu. İnanıyoruz ki, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde neticelenecektir." dedi.

Emniyet teşkilatının nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla alım işlemlerinin devam ettiği bilgisini de veren Aktaş, "Bekçi alımı ile alakalı 3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3 bin 250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Emniyet personeline de seslenen Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatın tam merkezinde yerini alan Emniyet Teşkilatımız, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de milletimizin güven ve huzur içerisinde yaşaması için gereken tüm tedbirleri alacak, görevini hakkıyla yapmaya gayret ederek milletimizin övgüsü, sevgisi ve teveccühüne layık olmanın sorumluluğuyla hareket edecektir. 177 yıllık tarihine sayısız başarılar sığdıran, milletimizin desteği ve güveniyle büyüyen bu güzide teşkilatta görevli her bir mesai arkadaşıma ve ailelerine teşkilatım ve şahsım adına en derin şükranlarımı sunuyorum."