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Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adı kullanılarak gönderilen maillere karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak gönderdiği maillere karşı vatandaşları uyardı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adı kullanılarak gönderilen maillere karşı uyarı
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Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

"DERHAL GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLGİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • emniyet
  • polis
  • dolandırıcılar

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