Emniyet Güçleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seferber oldu

IHA 26 Mart 2020 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:29

Pervari ilçesine bağlı köylerde jandarma eşliğinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ihtiyaçları iletilirken, ilçe merkezinde ise Pervari Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu kapsamda, ilçeye bağlı, Palamutlu, Kilis ve Tuzcular Köyünde ikamet eden 65 yaş üstü 5 vatandaşa ulaşılarak, temel gıda ve ilaç ihtiyaçları jandarma ekiplerince karşılandı.

Öte yandan polis ekiplerince merkez Aydın Mahallesinde ikamet eden Bünyamin Yeter adlı vatandaşın, emekli maaşı bankadan çekilerek kendisine teslim edildi.