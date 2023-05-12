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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
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Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; Depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri 2. Bölge (şark) statüsüne alınmıştır.

Böylece depremden etkilenen tüm illerimiz emniyet mensuplarımız için 2. Bölge (şark) statüsüne geçti.

İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelinin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede ikinci şark görevine giden personel; Hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, Hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, Hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, Hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

  • Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
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