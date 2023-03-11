İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2023 Cumartesi / 19 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet, ''Huzur İstanbul Uygulaması'' gerçekleştirdi
Güncel

Emniyet, ''Huzur İstanbul Uygulaması'' gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Emniyet, ''Huzur İstanbul Uygulaması'' gerçekleştirdi
ABONE OL

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul genelinde 180'den fazla noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların üst araması ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti bulunmadığı için 8 bin 190 lira, plakayı kapattığı için 1671 lira, motosiklet sahibine de 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 18 bin 51 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.