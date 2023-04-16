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Emniyet İstanbul'da asayiş uygulaması gerçekleştirdi

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 257 kişi yakalandı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Emniyet İstanbul'da asayiş uygulaması gerçekleştirdi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 210 noktada 1678 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1643 personelin katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 179 bin 357 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 571 şüpheli ile yoklama kaçağı 198 kişi hakkında işlem yapıldı, 257 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 48 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 124 fişek, 1 kilo 474 gram uyuşturucu madde ile 107 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 29 bin 740 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 819 halka açık yer denetlendi, 1 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 30 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 bin 468 lira para cezası uygulandı.

22 bin 600 araç ve 1370 motosiklet denetlendi, 895 araç ve motosikletle ve 52 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 569 bin 224 lira para cezası kesildi.

Uygulamada yakalanan ve haklarında işlem yapılan 20 yabancı uyruklu, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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