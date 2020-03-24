Emniyet mensuplarından sağlıkçılara sirenli destek

DHA 24 Mart 2020 Salı 15:38 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:38

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık personellerine destek vermek için farklı bir yol seçti. İlçede bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsu yapan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.