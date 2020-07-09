Emniyet Müdür atama kararnameleri yayınlandı! İşte 2020 Emniyet müdürleri atama ve yer değiştirmeleri

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:44

2020 Emniyet müdürleri atama ve yer değiştirmeleri işlemi gerçekleştirildi. Emniyet Müdür atama kararnameleri yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada; 2020 Emniyet müdürleri atama ve yer değiştirmeleri işleminin Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelleri kapsadığı belirtildi. Emniyet Müdür atama kararnameleri ile yapılan açıklamayla atama ve yer değiştirmeye dair detaylar da belli oldu. İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amirini kapsayan atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu doğrultuda, 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13 personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

2020 EMNİYET MÜDÜRLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğ konu hakkında "2020 Yılı Genel Atamaları Gerçekleştirildi" başlıklı bir Emniyet Müdür atama kararnamesi yayımladı:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama Çalışmaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (204) personelin,

2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (112) personelin,

2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (13) personelin,

1’inci bölgeden 1’inci bölgeye ise (298) personelin olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam (627) personelin atama işlemleri yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2020 il Emniyet Müdürü kararnamesi Haziran'da yayımlandı

2020 il Emniyet Müdürü kararnamesi haziran ayında yayımlanmış ve 4 ilin Emniyet Müdürü değişmişti.

Anada il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul il Emniyet Müdürü görevine, Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana il Emniyet Müdürü görevine, Niğde il Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü görevine, Gümüşhane il Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde il Emniyet Müdürü görevine, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane il Emniyet Müdürü görevine atanmıştı.