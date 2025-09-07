Emniyet Müdürü İlker Arslan, günlerdir güvenlik güçlerinin takibi altındaydı. Yakalanması an meselesi olarak görülen Arslan, adeta sinema senaryolarını aratmayan bir planla izini kaybettirdi.

ŞAŞIRTAN DUBLÖR HAMLESİ

İstihbarat birimlerinin işaret ettiği lüks araç, Ankara-Niğde otoyolunda takibe alındı. Saatte 200 kilometre hızla ilerleyen araç, uzun süreli kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu.

Polisin çevirdiği araçtan inen kişinin ise Arslan olmadığı anlaşıldı. Arabadan, firari müdüre tıpatıp benzeyen kardeşi çıktı.

KARDEŞ YAKALANDI, MÜDÜR KAYIP

Arslan'ın kardeşi gözaltına alınırken, firari müdürün nerede olduğuna dair belirsizlik sürüyor. Güvenlik kaynaklarına göre Arslan, uzun süredir kardeşini kamuflaj olarak kullanıp operasyonlardan kaçmayı başardı.

"YAKALANMASI AN MESELESİ"

Yetkililer, İlker Arslan'ın bulunması için kapsamlı operasyonların sürdüğünü açıkladı. Film sahnelerini aratmayan firar planı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

İlker Arslan hakkında gözaltı kararı