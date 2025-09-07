İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
  • Emniyet Müdürü Arslan'dan akılalmaz plan: Dublör kullanıp kaçtı
Güncel

Emniyet Müdürü Arslan'dan akılalmaz plan: Dublör kullanıp kaçtı

Hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı bulunan Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın film sahnelerini aratmayan kaçış planı herkesi şaşkına çevirdi. Ankara-Niğde otoyolundaki kovalamacada araçtan çıkan Arslan'ın dublör olarak kullandığı kardeşi çıktı. Kardeş Arslan da gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 00:43 - Güncelleme:
Emniyet Müdürü Arslan'dan akılalmaz plan: Dublör kullanıp kaçtı
ABONE OL

Emniyet Müdürü İlker Arslan, günlerdir güvenlik güçlerinin takibi altındaydı. Yakalanması an meselesi olarak görülen Arslan, adeta sinema senaryolarını aratmayan bir planla izini kaybettirdi.

ŞAŞIRTAN DUBLÖR HAMLESİ

İstihbarat birimlerinin işaret ettiği lüks araç, Ankara-Niğde otoyolunda takibe alındı. Saatte 200 kilometre hızla ilerleyen araç, uzun süreli kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu.

Polisin çevirdiği araçtan inen kişinin ise Arslan olmadığı anlaşıldı. Arabadan, firari müdüre tıpatıp benzeyen kardeşi çıktı.

KARDEŞ YAKALANDI, MÜDÜR KAYIP

Arslan'ın kardeşi gözaltına alınırken, firari müdürün nerede olduğuna dair belirsizlik sürüyor. Güvenlik kaynaklarına göre Arslan, uzun süredir kardeşini kamuflaj olarak kullanıp operasyonlardan kaçmayı başardı.

"YAKALANMASI AN MESELESİ"

Yetkililer, İlker Arslan'ın bulunması için kapsamlı operasyonların sürdüğünü açıkladı. Film sahnelerini aratmayan firar planı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
