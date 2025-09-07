İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

Emniyet Müdürü Arslan'dan akılalmaz plan: Kardeşini dublörü olarak kullandı

Hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı bulunan Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın film sahnelerini aratmayan kaçış planı herkesi şaşkına çevirdi. Ankara-Niğde otoyolundaki kovalamacada araçtan çıkan kişinin Arslan'ın dublörü olarak kullandığı kardeşi çıktı. Kardeş Arslan da gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 00:43 - Güncelleme:
İstihbarat birimlerinin işaret ettiği lüks araç, Ankara-Niğde otoyolunda takibe alındı. Saatte 200 kilometre hızla ilerleyen araç, uzun süreli kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu.

Polisin çevirdiği araçtan inen kişinin ise hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı bulunan Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın olmadığı anlaşıldı. Arabadan, Arslan'a tıpatıp benzeyen kardeşi çıktı.

KARDEŞ ARSLAN GÖZALTINA ALINDI

Arslan'ın kardeşi gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarına göre Arslan, uzun süredir kardeşini kamuflaj olarak kullanıp operasyonlardan kaçmayı başardı.

İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
