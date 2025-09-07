İstihbarat birimlerinin işaret ettiği lüks araç, Ankara-Niğde otoyolunda takibe alındı. Saatte 200 kilometre hızla ilerleyen araç, uzun süreli kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu.

Polisin çevirdiği araçtan inen kişinin ise hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı bulunan Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın olmadığı anlaşıldı. Arabadan, Arslan'a tıpatıp benzeyen kardeşi çıktı.

KARDEŞ ARSLAN GÖZALTINA ALINDI

Arslan'ın kardeşi gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarına göre Arslan, uzun süredir kardeşini kamuflaj olarak kullanıp operasyonlardan kaçmayı başardı.

İlker Arslan hakkında gözaltı kararı