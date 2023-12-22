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Emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır."

Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

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