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Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Emniyet Teşkilatında branşa aktarılan personel, 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Bu süre dolmadan branştan çıkartılan ve kalan süreyi tamamlayacağı çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:22
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"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak.

10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak.

Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

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