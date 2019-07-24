Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2019 yılı rütbe terfi kararları hakkında açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu kapsamda terfi listesi şekillendirildi. Emniyet rütbe terfi sonuçları açıklandı! Emniyet terfi listesi 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Emniyet rütbe terfi sonuçları hakkında tüm detaylar...

EMNİYET RÜTBE TERFİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan resmi duyuruda; "2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı.

EMNİYET TERFİ LİSTESİ 2019 BELLİ OLDU MU?

Bu doğrultuda;

223 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

307 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

167 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

106 personel Emniyet Amiri rütbesine,

93 personel Başkomiser rütbesine,

947 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi.

EGM rütbe terfileri “emniyet hizmetleri sınıfı personeli rütbe terfileri ve değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik” hükümleri gereği yapılmaktadır.

Emniyet hizmetleri sınıfı personeli rütbe terfileri ve değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğinin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfilerine ilişkin sınav ve eğitimi ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.