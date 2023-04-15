Emniyet, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, emniyet personeli, depremdeler, gazi ve şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua okundu.

Salondakilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Ramazanın her birimizin ailesine, ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Emniyet Teşkilatı olarak 178. yıla erişmenin onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Emniyet Teşkilatımız, hiç şüphesiz ki 85 milyonun huzuru ve güvenliği için varını, yoğunu ortaya koymaktadır. Bu gayreti ortaya koyarken en büyük manevi gücümüz, elbette ki aziz milletimizin duasıdır. Şehitlerimizin manevi varlığıdır. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Her daim yanınızda olmak, bizim en ulvi vazifemizdir, bugün de maneviyatlarıyla burada olduklarından asla şüphe duymadığımız şehitlerimize borcumuzdur."

"MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK BİZİM ANA VAZİFEMİZDİR"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin herkesi derinden üzdüğünü belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Huzurumuza gölge düşüren şer odaklarıyla kesintisiz mücadelemiz devam ederken ihtiyaç duyduğu anda milletimizin yanında olmak bizim ana vazifemizdir. Hepimizi derinden üzen ve sarsan 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde teşkilatımız, arama kurtarma faaliyetlerine en ön sıradan katılmış ve birçok vatandaşımızın hayata tutunmasında etkin rol almıştır. Ayrıca deprem bölgesinde asayişin sağlanması ve hayatın normal akışına dönmesi noktasında da çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. Biz böylesine büyük ve güçlü bir milletin emrinde ve hizmetinde olmayı şeref sayıyoruz."