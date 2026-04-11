11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
  • Emniyet şeridinde aracından inen sürücü hayatını kaybetti
Güncel

Emniyet şeridinde aracından inen sürücü hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde emniyet şeridinde aracından inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
Emniyet şeridinde aracından inen sürücü hayatını kaybetti
D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, Kozyatağı Kavşağı mevkisinde emniyet şeridine çektiği aracından indi.

Aracının bagajından bir şey almak isteyen sürücü M.Y'ye, H.A. idaresindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

