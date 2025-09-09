İSTANBUL 28°C / 18°C
Güncel

Emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Niğde'de emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

IHA9 Eylül 2025 Salı 09:22
Emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

